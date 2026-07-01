Tuchel: olen uhke, sest meeskonna jaoks ei olnud kaotus võimalik

Hingestatud esituse pakkunud Kongo läks juhtima juba seitsmendal minutil, kui Hispaania esiliigas klubijalgpalli mängiv Brian Cipenga saatis madala löögi Inglismaa väravavahi Jordan Pickfordi eesmise posti kõrvale.

Valus algus mõjus inglastele külma dušina, kuid pärast avapoolaja joogipausi hakkas eeldatav favoriit taastuma, lõi palju ohtlikke olukordi ning jõudis lõpuks soovitud lahenduseni mängu viimase veerandtunniga, kui meeskonna kapten Harry Kane viigistas 75. minutil ning lõi 11 minutit hiljem ilusa võiduvärava.

"See meeskond ei leppinud täna, et kaotus on võimalik tulemus," sõnas koondise peatreener Thomas Tuchel pärast lõpuvilet ajakirjanikele. "Nad lihtsalt ei olnud sellega nõus ja see teeb mind uhkeks, sest nad tegid, mida oli vaja. Meil oli raske, aga meeskond vastas väärikalt ja saime teenitud võidu," lisas ta.

Kongot hoidis mitmel puhul vee peal nende väravavaht Lionel Mpasi, kellele jagas kiidusõnu ka Tuchel. "Tugevam meeskond ründas üha rohkem, üha suurema vabadusega. Uskusime ning jätkasime teisel poolajal surumist, kuigi nende väravavaht tegi hiilgavaid tõrjeid," sõnas sakslane.

Inglismaa päästis endale tasuks kaheksandikfinaali vastasseisu Mehhikoga, võõrustajate kuulsal koduväljakul Estadio Aztecal. "See on üks kõige põnevamaid mänge, mis saab olla: võõrsil Mehhiko vastu Aztecal. Meie teel seisab palju takistusi, näiteks see, kui kõrgel staadion on, sest meil ei ole võimalik sellega nelja päeva jooksul kohaneda," vaatas Tuchel tulevikku.

Mehhiko võõrustab Inglismaad 5. juulil toimuvas mängus, selle kohtumise võitja läheb veerandfinaalis vastamisi Brasiilia ja Norra vahelise kohtumise võitjaga.