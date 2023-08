Stefan Arand debüteeris veemoto F2 sarjas esikolmikukohaga

Formula 2 klass on viimane samm enne kuninglikku Formula 1 klassi. Võistlemas on paadid, mille miinimumkaal on 550 kg. 200-hobujõulised mootorid arendavad lõppkiirust enam kui 190 km/h ja kurvides ulatuvad G-jõud lausa 4,5-ni.

MM-sarja etapp koosneb kahest võistluspäevast: esimesel päeval on vabatreeningud ja kvalifikatsioonid ning teisel päeval sõidetakse põhisõit pikkusega 35 ringi.

Arand on F2 klassis võistlemas ja treenimas juba teist aastat, kuid tiitlivõistluste karuselli sisenes esmakordselt. Möödunud hooajal otsustati meeskonnaga, et on vaja enne MM-sarjas osalemist veel testida ja treenida. Sügisel valmis Itaalias DAC tehases tuliuus võistluspaat, mis ehitati spetsiaalselt Arandile ja mille projekteerija on kümnekordne F1 maailmameister Guido Cappelini.

Laupäevasel vabatreeningul näitas kiireimat aega Monaco esindaja Giacomo Sacchi. Arand oli tagasihoidlikul 16. kohal. Kvalifikatsioonis Q1 pääses ta aga ilma probleemideta 15 parima hulka. Edasi suutis ta lausa Q2 ära võita ja liikuda kuue kiireima paadi hulgas viimasesse kvalifikatsiooni.

Pikalt oli juhtimas norralane Tobias Munthe-Kaas, kuid mõned ringid enne lõppu sõitis Arand uuesti parima aja välja ja teda suutis edestada ainult päris lõpus veel ühe kiire ringi saanud Sacchi. Varasemalt ei ole F2 sarjas uustulnuk kvalifikatsioonis kolme hulka sõitnud.

Põhisõiduks ennustati ette, et väga kiired startijad on Araabia Ühendemiraatide sõitjad, kolmekordne maailmameister Rashed Al Qemzi ja Mansoor Al Mansoori. Parima lähte saigi Al Qemzi, tema järel Colin Jelf, Al Mansoor, Sacchi ja viiendana Arand.

Esimese ringi lõpuks suutis Arand tõusta juba neljandaks ja asus Al Mansoori survestama. 17. ringil sõitis aga lätlane Nikita Licjs paigast ära pöördepoid ja sõitjatele tõsteti kollane lipp, mis tähendab, et tempo tuleb maha võtta ja möödumisi ei tohi teha.

Viis ringi hiljem anti uuesti roheline lipp ja võidusõit jätkus. Al Qemzi juhtimas, Jelf teine ja kohe nende taga Arand survestamas Al Mansoori. Kolm ringi hiljem tegi Al Mansoori raske sõiduvea, tema paat rullus üle külje ja sõitjatele heisati jälle kollane lipp.

Al Mansooriga oli õnneks kõik korras, kuid avarii tagajärgede koristamine rajalt võttis aega ja peakohtunik oli sunnitud 35 ringi täitumisel koos kollase lipuga finišilipu heiskama. Sõidu võitis Al Qemzi, kuid teisena finišilipu saanud Colin Jelfile määrati stardisirge rikkumise pärast karistus. Teiseks tõusis kolmandal kohal lõpetanud oma esimest MM-etappi sõitnud Arand.

"Oleme ise nädalavahetusega väga rahul. Ei oleks oskanud oodata sellist tulemust. Tulime siia õppima ja osa võtma aga nüüd lõpetasime sellise tulemusega," kommenteeris Arand. "Olen ise väga õnnelik ja kogu meeskond on väga rahul. Suured tänud meeskonnale ja kõigile inimestele, kes mind on siia jõudmiseks toetanud."

Formula 2 MM-sarja teine etapp sõidetakse 2.-3. septembril Itaalias San Nazzaros.