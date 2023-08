Harri Kullas kuuendast kohast: väike üllatus on see kindlasti

Sel nädalavahetusel peeti sarja üheksas etapp ning stardis oli kolm eestlast. Neist parima tulemuse teinud MX1 klassis sõitev 31-aastane Kullas lõpetas mõlemad võistlussõidud seitsmendal kohal, mis kokkuvõttes andis talle 41 võistleja seas kuuenda koha. Ameerikas tegi debüüdi ka vanameister Tanel Leok, kes lõpetas 23. kohaga. MX2 klassis sai Jörgen-Matthias Talviku 26. koha.

Harri Kullase sõnul jäi ta võistlusega väga rahule ning tulemus oli tema jaoks isegi väike üllatus. "Super päev kokkuvõttes, ajasõit hakkas juba hästi, olin 12. kahe sõidu peale kokku. See oli hea stardikoht esimeseks sõiduks. Tunne oli hea, nautisin rada, kokkuvõttes kuues. Väike üllatus on see kindlasti, saime mingi tulemuse kirja. Nüüd on siit hea edasi minna, järgmised kaks etappi proovime samamoodi või isegi paremini," võttis Kullas oma võistluse kokku.