Toijala kaotusest: eksisime asjadega, millega pole varem eksinud

"Meil on väga noor meeskond, nad ei ole varem sellisel turniiril olnud. Meil oli liiga palju ülehäälestamispinget, me eksisime kaitses ja rünnakul selliste asjadega, millega me ei ole varem eksinud. Nii see läks, aga see on turniir," rääkis Eesti koondise peatreener Jukka Toijala laupäevase kaotuse järel.

"Kogemust ei saa alahinnata. [Vit] Krejci on noor poiss, aga ta on juba mänginud NBA-s, teised on mänginud Euroopas kõrgel tasemel," rääkis Toijala tšehhide kohta. "Meil oli kõik olemas, tasavägine mäng, võib-olla see kolmepunktine napp kaotus lõpuks määrab. Kui oleme järgmises mängus tublid, annab see meile võimaluse edasi minna."

Kuidas selles olukorras koondist häälestada järgmiseks mänguks, mis toimub juba 24 tunni pärast? "Kui sul kogenud meeskond, on see kindlasti lihtsam. Nad on näinud võite, nad on näinud kaotusi ja teavad, et see, mis juhtus täna, on homme juba ajalugu. Nüüd on meil - treeneritel - töö: me saame aru, et sellisel turniiril tuleb selliseid mänge ette. Võib-olla mängid hästi, aga kaotad mingi imeliku viske järel. Mul ei ole vastust, kas meie noor sats on midagi sellist kogenud. Me teeme kõvasti tööd, et me ei oleks ülehäälestatud, et me oleks valmis ja naudiksime. Oleme valmis paremini mängima, sest me oskame meeskonnana paremini mängida," sõnas Toijala.

Eesti koondist ei saa sellel turniiril aidata Maik-Kalev Kotsar, aga Toijala sellele suurt tähelepanu ei pööra. "Me mängime nendega, kes on koha peal. Mul oleks vale spekuleerida, kui palju see võtab teistelt poistelt ära. See on fakt, millega oleme varem toimetanud ja toimetame nüüd ka. Pigem on ta need aknad alati ära olnud, see ei ole meile uus seis," sõnas Eesti peatreener.

Pühapäeval mängib Eesti Põhja-Makedooniaga.