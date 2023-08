Kullamäe OM-valikturniiri vastastest: oleme kõik üpris võrdsed

Eesti meeste korvpallikoondis alustab laupäeval kodust olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiri. Esmane eesmärk on jõuda kahe parema hulka ehk turniiri järgmisesse faasi.

Kuigi koondis kaotas kolmapäeval MM-ile sõitvale Soomele 80:86, jäi enne kodust turniiri näppude vahele palju positiivset. Laupäeval algaval turniiril kohtub Eesti koondis Tšehhi, Põhja-Makedoonia ja Iisraeliga. Selgeid soosikuid asjaosaliste sõnul turniiril ei ole.

"Teistel koondistel on samuti mängijaid puudu. Minu arvates võib soosikuks pidada Iisraeli. Neil on kõrge tase ja mängijate tagavara natukene suurem kui teistel koondistel," rääkis tagamängija Kristian Kullamäe. "Samas nad pole midagi võitmatut. Pigem on kõik võistkonnad üpris võrdsed. Eks ole näha, kuidas läheb."

Reede õhtul teatab peatreener Jukka Toijala lõpliku turniiril osalevate 12 mängija nimed. Neljapäevane kohtumine Soomega andis koondisele eelolevaks turniiriks palju enesekindlust ja vigastustega koondisel enne turniiri muresid ei ole.

"Soome valmistub MM-iks ja jõudis mullusel EM-il kaheksa parema sekka. Nagu olen ka varem öelnud, nad on sel suvel meie kõige kõvem vastane. Ma ei taha alahinnata neid vastaseid, kellega OM-valikturniiril mängime, aga kui Soomega saame hakkame, siis ma ei näe ühtegi põhjust, miks me ei saaks teiste koondistega hakkama," ütles Toijala. "Alati tahaks võita, aga lõpuks saime ikkagi seda, mida läksime otsima. Kõvasti enesekindlust juurde."

Eesti alustab turniiri laupäeval, esimeseks vastaseks on Tšehhi.