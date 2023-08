Drell: Eesti läheb OM-valikturniiri võitma

Eesti kohtub kodusel olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiril Tšehhi, Põhja-Makedoonia ja Iisraeliga, edasipääsuks on vaja olla kahe parema seas.

"Eesti läheb turniiri võitma. Mina isiklikult ei karda kedagi. Loodan, et minu tiimikaaslased ei karda ka kedagi. Keegi ei ole nii hirmus meie jaoks. Ma ütleks, et Soome oli kõige hirmsam praegu," ütles Drell.

Eesti koondis pidas kolmapäeval viimase kontrollmängu Soomega ning pidi leppima 80:86 kaotusega. Drelli arvele jäi 21 punkti, aga noormängija ütles, et võidud tulenevad ikka tiimimängust.

"See oleneb mängust, seda näitab mäng. Iga mäng on erinev, igal mängul on oma kuju. Kui on näha, et [Sander] Raieste paneb täna 30, siis las Raieste paneb 30. Kui seda on vaja, siis võtan üle, aga kui kellelgi teisel läheb paremini, siis see on tiimimäng," sõnas Drell potentsiaalse liidrirolli kohta.

Eesti alustab turniiri laupäeval, esimeseks vastaseks on Tšehhi.