Soomer näitas Pärnus taset

Supersport 300 klassi võitis Selyn Kazakova, teiseks jäi Andre Köster ning kolmandaks tuli Karro Robert Jäärats. Hugo-Brent Freimann lõpetas sõidu tehnilise probleemi tõttu.

Superstock 600 võistlusklassi esikoha võttis SK Suzuki Team sõitja Jaanus Saarmaa, teise koha sai soomlane Kirsi Kainulainen ning kolmandana ületas finišijoone Seltec Racing sportlane Alar Laidoner.

Kõige kiirema Superbike klassi võitis pika edumaaga Vihur Motosport sportlane Hannes Soomer. Teiseks jäi motoringrajal pikalt pausilt võistlustulle naasnud Martin Pärtelpoeg, kes esindas Äksi39Teami ning talle järgnes Vihur Motospordi Hanno Velt.

Maikuus Porsche Ringi rajarekordi purustanud Soomer kinnitas, et plaanis seda ka laupäeval teha, kuid kuna sõit katkestati kaasvõistleja kukkumise tõttu, ei saanud ta rehvide pidamisest maksimumi võtta.

Siiski on Soomer ihaldatud ringiajale trennides küllaltki lähedale saanud. "Ütleme niimoodi, et kolm kümnendikku on puudu ja töötame edasi," täpsustas ta. Järgmisel nädalavahetusel on ta stardis Assenis Saksa meistrivõistlustel.

Üle kuue aasta taas võistlustulle ilmunud Pärtelpoeg on enda teise kohaga tohutult rahul ning kinnitas, et tema eesmärk sõita kiirem ringiaeg kui 1.16 sai täidetud.