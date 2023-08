Ott U-20 EM-i kuuendast kohast: see tõestas seda, et olen Euroopas tasemel

Poolfinaalis isikliku rekordi 11,53 peale nihutanud 16-aastane Ott lõpetas finaali 2,0 m/s vastutuulega ajaga 11,58.

Ott sõitis Jeruusalemma, et pääseda kvalifikatsioonist poolfinaali, finaal oli tema jaoks väga suur üllatus. See, et Ott oli sprindivõistlusel üks nooremaid võistlejaid, teda ei seganud.

"Mind see tegelikult väga ei mõjutanud. See pani mind just rohkem pingutama, sest et vanemate seas selline tulemus teha - saavutada kuues koht - see on ikkagi väga suur asi. See tõestas lihtsalt seda, et olen Euroopas tasemel," kommenteeris Ott võistlemist endast vanemate sprinteritega.

Ott leidis, et igal võistlusel on erinevad elemendid, mis teevad kindla võistluse eriliseks. EM-il oli kindlasti konkurents suurem, sest sinna pääses läbi kvalifikatsiooninormide, kui juulis toimunud olümpiafestivalile valiti naaberriikidest sportlasi pelgalt heade tulemuste põhjal.

Ott oli õnnelik, et jooksis just EM-il oma isikliku rekordi. "Mul on selle üle väga hea meel. See näitab, et mu hooaeg on väga hästi läinud. Sain hooajale ilusa punkti pandud, nagu tahtsin," andis Ott mõista.

Spordisõpradele on silma jäänud Otti nakkav positiivsus. Otti sõnul üritab ta oma tulemuste juures näidata, et ka eestlased võivad oma saavutuste üle õnnelikud olla.

Kuldmedali võitis britt Joy Eze, kes ületas finišijoone ajaga 11,39. Teiseks jäi tema kaasmaalane Renee Regis ajaga 11,40, esikolmikusse mahtus veel ungarlanna Anna Luca Kocsis ajaga 11,55.