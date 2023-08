Jukka Toijala: kui saame hakkama soomlastega, siis saame hakkama kõigiga

"Suuremaid järeldusi siit teha ei saa, sest need on sõpruskohtumised, aga paar kindlat ülesannet on olnud küll. Need samad asjad, mida me siin paar nädalat harjutanud oleme nii kaitses kui ka ründes, nüüd sai need reaalsesse mängu panna. Katsetasime ka erinevaid koosseise, kes on kellega korraga väljakul ja kuidas nad kokku mängivad," rääkis Toijala Eesti ajakirjanikele.

"Meil on nüüd jälle suhteliselt noor koosseis, need kaks võitu annavad enesekindlust juurde, aga mängu tulemus ei ole hetkel oluline. Kui koondise särk on seljas siis ikka tahad endast parimat anda. Teeme siit omad analüüsid: anname tagasisdet mängijatele, mis läks halvasti, mis läks hästi, mida teha paremini ja kust saab veel juurde panna. Head mängud saime siin tehtud ja homme liigume Eestisse tagasi," võttis peatreener kontrollmängud kokku.

Toijala sõnul saadi kaitses hästi hakkama ning juurde on vaja panna rünnakul. "Me oleme see meeskond, kes mängib suure energiaga, on kaitses aktiivne, paneme palju survet. Esimene ülesanne on rohkem suunatud kaitsele: oleme ebamugavad ja survestame nende oma mängu. Selle ülesandega saime enam vähem hakkama. Rünnakul proovisime paari uut liikumist. Vaatasime milliseid uusi kombinatsioone sealt leiame. Rünnakuga on meil kindlasti veel palju tööd teha, võib-olla Ungari vastu tulid mingid asjad suhteliselt lihtsalt kätte ja ma arvan, et nädala pärast nii lihtsalt ei saa," selgitas Toijala.

Meeste füüsilise vormiga on Toijala sõnul kõik korras. "Väga hea! Võrreldes Ungariga väga hea. Mõned mängijad on terve suvi meiega koos treeninud, mõnd liitusid alles juuli alguses. Sellega ei ole meil mingit muret. Mõned pisivigastused on, aga suures plaanis on füüsilise vormiga kõik korras," kommenteeris peatreener meeste füüsilist vormi.

Eesti koondis mängib hetkel ilma keskmängijata, kuid see pole nende jaoks uus olukord. "See ei ole meile uus olukord. Sama seis oli meil ka veebruaris, kus ei olnud ühtegi keskmängijat. Jätkamesime sealt, kus talvel pooleli jäime," sõnad Jukka Toijala.

Peatreener on õnnelik, et ees ootab veel mäng tugeva Soomega. "Soome on selle suve kõige kõvem vastane, kelle vastu me mängime. Nad on hetkel maailma edetabelis kaheksandal kohal. Meil on paar ülesannet nende vastu, aga neid ei julge ma siin rääkida, pärast soomlased kuulevad. Proovime neile mingi üllatuse ka jätta. Kui me saame hakkama soomlastega, siis saame hakkama kõigiga. Mul on väga hea meel, et saame nii tugeva meeskonna vastu mängida," rääkis Toijala viimase kontrollmängu eel Soome vastu.

Kuidas Sander Raieste seis on? "Kui täna oleks kvalifikatsiooni mäng olnud, oleks ta valmis olnud. Ei olnud siin mõtet riskida. Plaan on see, et ta on Soome vastu koosseisus ja siis valmis järgmisi mänge mängima ja Henri Drell ning Matthias Tass mängivad ka Soome vastu. Suvi on aga näidanud, et neid plaane tuleb tihti ümber teha, aga hetkese info põhjal peaksid mõlemad mehed Soome vastu olemas olema," kommenteeris peatreener.

Toijala sõnul on hetkel kõik 16 koondise juures olevat meest esmaspäeval ja teisipäeval trennides olemas. Soome võetakse kaasa 14 meest ja lõpuks turniirile saab üles anda 12 mängijat.

Olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniir toimub 12.-15. augustil Tallinnas Tondiraba Jäähallis.