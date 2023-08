Suurüllataja Jamaica jättis Brasiilia kaheksandikfinaali ukse taha

1999. aastal MM-finaalturniiril kolmanda koha saanud ning kaheksa aastat hiljem finaalis Saksamaale kaotanud Brasiilia pole viimastel maailmameistrivõistlustel säranud, nii 2015 Kanadas kui nelja aasta eest Prantsusmaal piirdus naiskond kaheksandikfinaaliga.

Mullusel naiste Copa Americal ei lubanud brasiillannad endale aga kuues mängus esmakordselt lüüa ühtegi väravat ja teeneka peatreeneri Pia Sundhage juhtimisel tuldi seekordsele MM-ile kõrgete lootustega.

Alagrupiturniiri alustaski Brasiilia veenva 4:0 võiduga Panama üle, siis kaotas aga Prantsusmaale 1:2 ning pidi viimases F-alagrupi kohtumises Jamaicat võitma. Kuigi brasiillannad hoidsid kolmapäevases mängus palli 68 protsenti ja saatsid vastaste värava raamidesse kaheksa pealelööki, pidas Jamaica kaitse järjekordselt vastu ja 0:0 viigiga pääsesid teisena edasi hoopis nemad.

"See on üks parimaid emotsioone, mida olen oma elus tundnud," rääkis Jamaica peatreener Lorne Donaldson mängu järel ITV-le. "Näha neid tüdrukuid, näha Jamaica-sugust riiki midagi sellist tegemas, on uskumatu. Tahan tüdrukuid tänada, et nad seda oma riigi heaks tegid ning riik peaks nende üle uhke olema!"

Jamaica juhendaja lubas enne mängu meediale, et kui neil õnnestub edasi pääseda, teeb ta väljakul hundiratta. "Sain ühega hakkama, aga ma ei tea, kas see oli piisavalt hea... ma ei saa kahte teha, siis vigastaksin end! Mulle piisab ühest õllest," naeris Donaldson.

Jamaicast sai Šveitsi ja Jaapani järel kolmas naiskond, kes ei lubanud alagrupifaasis endale lüüa ühtegi väravat, teistkordselt MM-il mängiv koondis pääses esimest korda kaheksandikfinaali. Kahekordne olümpiahõbe Brasiilia jäi alagruppi viimati pidama aastal 1995. Suure tõenäosusega tähendab Brasiilia kaotus ka legendaarse Marta sportlaskarjääri lõppu.

Samaaegselt toimunud teises F-alagrupi kohtumises viis Marta Coxi hiilgav karistuslöök Panama üllatuslikult Prantsusmaa vastu juhtima, aga Kadidiatou Diani kaks väravat ning Maelle Lakrari ja Lea Le Garreci tabamused tõid poolajaks tabloole Prantsusmaa 4:1 edu. Diani vormistas hiljem mängu teise täpse penaltiga oma kübaratriki ja prantslannad võitsid väravaterohke matši lõpuks 6:3.

Prantsusmaa kohtub 16 parema seas H-alagrupi teisega, Jamaica selle grupi võitjaga. Viimase mänguvooru eel on H-grupis Colombial kuus ning Saksamaal ja Marokol kolm punkti, Lõuna-Korea pole punktiarvet suutnud avada.