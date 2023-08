Maria Sootak: MM-i vastasseisud on võrdsemad kui esialgu eeldati

MM-il jäid alagruppi pidama suured jalgpallimaad nagu Saksamaa, Brasiilia ja Itaalia. "Väga-väga põnevad ja toredad üllatused on olnud. Lisaks ei saanud alagrupist edasi ka olümpiavõitja Kanada. Muidu on väga võrdse tasemega ja vinge MM olnud," muljetas Sootak.

Kui laupäeval lõppes soosikute sekka kuulunud Norra teekond, siis pühapäeval kukkus välja tiitlikaitsja USA, kes kaotas dramaatilises penaltiseerias Rootsile. "Eks penaltiseeria on veidi õnnemäng. Rootsil oli keskendumine parem ja USA-l halvem. USA ootas sellest mängust, et nad otsustavad võitja varem ja mitte 120 minutit 0:0 peal tiksunud," lisas Sootak.

Sootaki hinnangul on MM-i võtmesõnaks võrdsus. "Vastasseisud on võrdsemad kui esialgu eeldati. Need n-ö madalama otsa koondised on tippudele järele jõudnud ja väga paljud suured staarid koju saatnud enne, kui nad on suurtesse kohamängudesse jõudnud."

Milline oleks unelmate finaal? "Mina arvaks, et Jaapan ja Inglismaa. Jaapan on väga head minekut ja ilusat jalgpalli näidanud. Inglismaa on kosunud aeglasest algusest."

Esmaspäeval selguvad järgmised veerandfinalistid paaridest Inglismaa - Nigeeria ja Austraalia - Taani. Kohtumistele saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.