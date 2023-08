Brasiilia jalgpallilegend: see pole MM, millest ma unistasin

37-aastane Marta alustas Jamaika vastu algkoosseisus, kuid otsustavat läbimurret ei leidnud ja vahetati 81. minutil pingile. Kohtumine lõppes väravateta, mis tähendas, et Jamaika pääses esimest korda MM-il kaheksandikfinaali ja jättis Brasiilia sõelmängude ukse taha.

"Sellisel hetkel on väga raske midagi öelda. See pole MM, millest ma unistasin, isegi mitte kõige hullemates õudusunenägudes. Aga see on alles algus," ütles Marta mängu järel.

"Brasiilia rahvas on tükk aega noorenduskuuri oodanud. Ainukesed vanurid on mina ja Tamires. Suurema osa naiskonnast moodustavad noored ja andekad neiud, kellel on veel pikk tee minna. Mina lõpetan, aga noored jätkavad. Loodetavasti jätkavad inimesed meie toetamist, sest muutused ei sünni üleöö. Olen väga tänulik, et sain võimaluse veel ühel MM-il mängida ja olen õnnelik selle üle, mis Brasiilias ja kogu maailmas naiste jalgpallis toimub," lisas viiekordne maailma parim jalgpallur.

Marta debüteeris rahvuskoondise eest 2002. aastal ning lõi 177 mänguga rekordilised 115 väravat. 17 tabamusega on ta naiste MM-ide kõigi aegade edukaimaks väravakütiks, seekordne MM-finaalturniir oli talle juba kuuendaks.