Colombia üllatas lõpuminutite võiduväravaga Saksamaad

H-alagrupis võidukalt alustanud Saksamaa ja Colombia alustasid kohtumist tempokalt, aga viiest pealelöögist vaid kaks läksid raamidesse. Tempo tõusis aga teisel poolajal, kui Colombia 18-aastase Linda Caicedo suurepärase tehnilise lahenduse abil 1:0 juhtima läksid.

Saksamaa vastas kaotusseisu jäämisele kõva survega, kuid ei suutnud väravani jõuda. 89. minutil tõmbas aga Colombia väravavaht Catalina Perez karistusalas maha Lena Oberdorfi ning Alexandra Popp realiseeris viigistava penalti.

Kuid mäng ei olnud veel lõppenud ja Colombia teenis seitsmendal lisaminutil nurgalöögi, mis päädis Manuela Vanegasi täpse pealöögiga ning Colombia võttis kahekordse maailmameistri vastu 2:1 võidu.

H-alagrupis on kõik neli naiskonda mänginud ära kaks mängu, Colombia on kuue punktiga esikohal, Saksamaa on ühe võiduga teisel kohal. Turniiri võiduga alustanud, aga siis Saksamaale 0:6 kaotanud, Maroko on kolmandal kohal, Lõuna-Korea ei ole veel punktiarvet avanud.