Saksamaa kapten krahhist: ma ei suuda seda mõista

"Ausalt öeldes ei suuda ma seda mõista," rääkis Saksamaa kapten, kõigis kolmes alagrupimängus värava löönud Alexandra Popp matši järel. "Ma ei tea, mida öelda: ma ei suuda lihtsalt mõista, mis on juhtunud."

Kahekordne maailmameister on MM-finaalturniiridel oma alagrupi võitnud üheksast korrast kaheksal ning reisis maakera kuklapoolele ühe suursoosikuna. Talvisel MM-finaalturniiril jäi alagruppi pidama ka Saksamaa meeskond. Ka Kataris mängis selles suurt rolli Aasia koondis, sest sakslased kaotasid esimeses alagrupimängus Jaapani meeskonnale.

"Sportlikus mõttes on raske vaielda faktiga, et see on katastroof," sõnas Saksamaa naiste peatreener Martina Voss-Tecklenburg. "Me peame uuesti tõusma, mitte alla andma. Armastame seda mängu. Mõistagi ei ole meil veel põhjalikku analüüsi, peame seda seedima. Ma ei taha aga vabandusi otsida," tõdes juhendaja.

"Alustasime mängu närviliselt ja seda oli ilmselt näha, seepärast läks Lõuna-Korea juhtima. Me ei leidnud oma mängu," lisas Voss-Tecklenburg.