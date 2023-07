Kettagolfi EM-i korraldaja hoiatab: rada võib osutuda väga-väga raskeks

Korraldajate sõnul on lauluväljak ideaalne koht, kuhu mahutada mitmed tuhanded pealtvaatajad nii, et kõigil oleks hea ja mugav tulla.

Lauluväljaku puhul on selline huvitav asi, et tuul puhub. Oleneb väga palju, millise tuulega päev saab olmema. Kui on tuulevaikne ilm, siis on see keskmisest natukene raskem rada," kommenteeris EM-i korraldaja Matthias Vutt.

"Siin meeste avatud divisjon mängib -10 kuni -12 äkki. Aga kui peaks olema korralik tuul, natukene vihma juurde, siis ma arvan - see läheb siin väga-väga raskeks. Kuna enamus alad on ümbritsetud ka OB joontega ehk kust välja mineva ketta eest saab karistust, siis võib tulla siin päris palju pahandust mängijatele."

Võistlustulle astuvad lisaks Eesti koondisele ka mitmed kettagolfi maailma tipud. Kokku võtavad mõõtu 108 võistlejat neljas erinevas võistlusklassis.

"Kõige suurem nimi ilmselt discgolfi maailmas on Kristin Tattar ehk siis meie enda valitsev maailmameister. Lisaks on kohal valitsev Euroopa meister Niklas Anttila," kommenteeris Vutt.

"Üldse on täna Top 100 mängijatest ligikaudu 20 mängijat pluss siis naiste poole pealt, kus on Top 50-st kuus või seitse mängijat. Võib öelda, et see on läbi aegade kõige kõrgematasemelisem EM."

Eesti koondises neljanda reitinguga mängija, kes ka EM-il mängib, Hannes Kurn, peab samuti Lauluväljakut suurepäraseks kohaks, kus kettagolfi mängida ja ootab just kodusel võistlusel oma lähedaste tuge.

"Kavatsen ilmselt samamoodi harjutada nagu ikka enne suuri võistluseid, käin palju mängimas. Konkreetselt seda rada saame kõik osalejad mängida kaks päeva enne võistlust," lausus Kurn.

"Aga suureks eeliseks on lihtsalt erinevaid layout'e mängida, mis siin parasjagu üleval on. Ja saame siis eestlastena siin selle tuulega kohaneda erinevate nurkade alt."

Kettagolfi EM toimub Tallinna Lauluväljakul 16.-20. augustini.