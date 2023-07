Stojkovic: ei olnud hea kolm minutit, aga väga hea ülejäänud mäng

Pärast väravateta normaalaega lõi Torshavn kohe lisaaja alguses nurgalöögist kaks väravat. "Ei olnud head kolm minutit, aga ma ütleks, et väga hea ülejäänud mäng. Mängu otsustasid detailid," lausus sel suvel Paide peatreeneriks saanud Ivan Stojkovic ERR-ile.

"Räägime igal treeningul palju standardolukordadest, aga selliste tiimide vastu on raske, kel on see tugevaim relv. Kaitsta kaks mängu pluss lisaaeg. Õnnitlused vastasele. Olen meeskonna esitusega rahul. See võinuks minna mõlemale poolele."

"Eriti teisel poolajal lõime palju võimalusi," jätkas serblane. "See on meie suur probleem - loome võimalusi, aga ei löö ära. Aga midagi halba pole mängijatele öelda. Arvan, et nad andsid tõesti endast parima ja see on jalgpall."

Stojkovic ei oska vastata, miks nii on ja Paide sel hooajal skoorida ei suuda. "Esimeses mängus oli probleem saada löögipositsioonile, nüüd saime, aga ei löönud ära. Ma ei tea, kuidas seda kommenteerida," lausus ta.

"Ma sooviks, et oleksin nii tark, et suudaks seda seletada, aga jällegi - selliseid asju juhtub. See on jalgpall. Me alustasime seda protsessi poolteist kuud tagasi. Usun väga, et liigume edasi. Usun, et paraneme mäng-mängult. Olen optimist ja olen kindel, et kõik läheb paremaks."