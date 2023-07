Fääri saarte klubi lükkas Paide auti

Sarnaselt esimesele kohtumisele Fääri saartel lõppesid ka kordusmängus 90 minutit 0:0 viigiga. Mängupildilt oli matš üsna võrdne, aga tabamused jäid sündimata.

Kohe lisaaja alguses õnnestus Torshavni klubil lüüa aga koguni kaks väravat. Mõlemale tegi eeltöö nurgalöögi andnud Simun Solheim. Palli saatsid puuri vastavalt Eli Nielsen (92. minutil) ja Michal Przybylski (95.).

Järelejäänud aja jooksul Paidel enam mängu päästa ei õnnestunud.

Enne mängu:

Paide ja Torshavni B36 esimene kohtumine jäi Fääri saartel 0:0 viiki, mis tähendab, et eelmisel aastal koduses Premium liigas kolmanda koha saanud Paidel on suurepärane võimalus kodupubliku ees edasipääs realiseerida.

Paide kapten Andre Frolov ütles, et meeskond on mänguks valmis. "Survet me ei tunne, aga kindlasti on meeskonnas väga suure tahe edukas olla. Eelmisel aastal tegime väga eduka eurohooaja ja tahame seda nüüd korrata. Teame, mis tunne on eurosarjas järgmisse ringi pääseda," ütles Frolov.

Paide peab aga hakkama saama ilma Robi Saarmata, kes murdis eelmises kohtumises rangluu ning peab mõneks ajaks vigastuspausile jääma.

Mullu jõudsid mõlemad meeskonnad Konverentsiliigas kolmandasse eelringi.

Neljapäeval mängivad edasipääsu nimel ka Narva Trans ja Tallinna Levadia. Trans alustab kordusmängu Jerevani Pjuniku vastu avamängu 0:2 kaotusseisu pealt. Neljapäeval mängitakse uuesti Rakveres. Avamängu kaotas ka Tallinna Levadia, kes jäi Slovakkia klubile Žilinale 1:2 alla. Korduskohtumine peetakse Lillekülas.