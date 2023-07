Semenya sai Euroopa inimõiguste kohtus võidu

Euroopa inimõiguste kohus EIÕK otsustas teisipäeval, et Šveitsi riik ei kaitsnud kolme aasta eest piisavalt kahekordse olümpiavõitja Caster Semenya õigusi.

Rahvusvaheline kergejõustikuliit kehtestas algselt distantsidel 400 meetrist kuni miilini jooksvatele sportlastele, kel on seksuaalse arengu kõrvalekalded (DSD), kohustuse madaldada oma looduslikult kõrget testosteroonitaset. Tänavu märtsis keelustas WA lisaks puberteedi läbinud transsoolistel sportlastel rahvusvahelistel võistlustel naiste kategoorias osalemise ning karmistas ka testosterooni tasemepiiranguid, kehtestades need kõigile võistlustele, mitte ainult jooksudistantsidele.

2012. aastal Londonis ja 2016. aastal Rio de Janeiro olümpiamängudel 800 meetri jooksu võitnud Semenya kaebas otsuse rahvusvahelisse spordikohtusse ja seejärel ka Šveitsi ülemkohtusse, aga ei saanud kolm aastat tagasi soovitud lahendit kummastki. 2021. aasta alguses kaebas Semenya otsuse edasi Euroopa inimõiguste kohtusse.

Teisipäeval rahuldas EIÕK nelja poolt- ja kolme vastuhäälega Semenya kaebuse, öeldes, et sportlase apellatsiooni WA esialgsele otsusele ei võetud korrektselt kuulda ning et Šveitsi riik ei kaitsnud piisavalt sportlase õiguseid, kui sealne ülemkohus keeldus toona CAS-i otsust ümber lükkamast. "Kohus leidis, et hagejale ei võimaldatud Šveitsis piisavalt institutsioonilisi ja menetluslikke tagatisi, mis oleks võimaldanud tema kaebust efektiivselt uurida," lisas EIÕK.

See tähendab sisuliselt, et Semenyal on nüüd taas õigus rahvusvahelise kergejõustikuliidu reeglistiku vastu spordiarbitraažis protesteerida.

"Nii nagu rahvusvaheline spordikohus ja Šveitsi föderaalkohus pärast asitõendite detailset läbivaatamist otsustasid, oleme jätkuvalt arvamusel, et DSD regulatsioonid on naiste kategoorias ausa konkurentsi kaitsmiseks vajalikud, mõistlikud ja proportsionaalsed," teatas World Athletics teisipäeval vastuseks.

"Hagi esitati Šveitsi riigi, mitte WA vastu. Arutame Šveitsi valitsusega edasisi samme ning arvestades otsust puudutavaid eriarvamusi, soovitame neil lõpliku otsuse saamiseks pöörduda EIÕK-i suurkoja poole," lisas kergejõustikuliit.