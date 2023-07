Ministeerium soovib kahe spordiorganisatsiooni struktuurid ühendada

Ühel pool lauda istus kultuuriminister Heidy Purga koos ministeeriumi spordi valdkonna esindjatega ja teisel pool lauda Koolispordi Liidu president Gerd Kanter koos liidu eestvedajatega.

Ministeerium soovib, et üle-eestilised harrastusspordi katusorganisatsioonid Koolispordi Liit ja Spordiliit Jõud ühendaks administratiivsed struktuurid, et juhtimine oleks efektiivsem.

"Erinevates vestlustes on minu jaoks olnud siin erinevad numbrid, erinevad arusaamad mingitest protsessidest," ütles Kanter ERR-ile. "Siit koorus täna välja soov, et kuna meid on esitletud kahte organisatsiooni Jõud ja Koolispordi Liit, peaksime moodustama ühtse katusorganisatsiooni, mis on siis tõhususe vaade ministeeriumi poolt."

Muudatus peaks jõustuma järgmisel aastal, kui seni kahele organisatsioonile riigi poolt eraldatavad rahad liiguvad otse maakondlikele spordiliitudele.

"Rahad liiguva maakonna tasandile, kes on siis mõlema organisatsiooni liikmed ja nende otsus on siis tulevikus see, et milliseid keskseid funktsioone mõlemal suunal tehakse, kommenteeris ministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.

"Aga sisuliselt jõuame selleni, et meil on üks organisatsioon, kes maakonna spordiliitudes nende katusfunktsioone täidab."

Pürn ütles, et kolmapäeval kohtutakse ministeeriumis Jõudi liikmetega ja nädalavahetusel algavad Rakveres 16. Eestimaa suvemängud, mis annavad võimaluse selgitata senisest paremini muudatusi maakondlikele spordiliitudele.

"Pilt sai selgemaks ja ma arvan, et peale Jõudi kohtumist on see veel oluliselt selgem, sest liikmed on samad ja liikmete tasandil peame selle tegema, sest tundub, et kommunikatsioonis on jäänud auke sisse ja seda saame parandada," lausus Pürn.