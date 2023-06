Neidude U-17 jalgpallikoondis võitis Balti turniiri

Kohtumise esimesed kümme minutit kuulusid leedulannadele, kes Eesti värava alla kõrget pressi tegid ning löögivõimalusi leidsid. Kui eestlannad vastase tempoga kohanesid, muutus mängupilt võrdsemaks ning ohtlikke olukordi tekkis mõlemal väljaku poolel, kuid esimese 45 minuti jooksul kumbki väravaid ei löönud.

Sarnaselt väravateta lõppenud esimesele poolajale, algas teine poolaeg valdavalt Leedu ründamisega. Võimaluste realiseerimiseni jõudsid aga esimesena eestlased – 52. minutil mängis Anželika Jotkina vastase üle ning lennutas palli võrku. Minuti pärast võeti Eesti karistusalas vastase ründaja määrustevastaselt maha ning Leedu kasuks määrati penalti. Seda realiseerima läinud Gabija Malakauskaite tõrjus väravasuul seisnud Elizaveta Petrova ära, kuid Malakauskaite jätkulöögile ta enam käsi vahele panna ei suutnud.

Eesti asus kohtumist 2:1 juhtima 57. minutil, kui täpne oli Jotkina. Leedu viigistas 75. minutil, kui 20 meetrilt teenitud karistuslöögist toimetas palli võrku Ugne Kvartunaite. Kohtumise otsustav võiduvärav sündis viiendal lisaminutil, kui paremalt äärelt värava alla tsenderdatud pall Kertu Mugu leidis ning kes palli ühe puutega võrku saatis.

Neidude U-17 koondis teenis Balti turniiril kaks võitu –Läti eakaaslased alistati tulemusega 2:1, Leedu üle võeti 3:2 võit.

Koondise peatreener Anastasija-Grazyna Shcherbachenia sõnul kulges kohtumine Leeduga ja Lätis toimuv turniir suurepäraselt. "Tänane mäng oli küllaltki närviline, aga hea meel on näha, et Balti turniiril osalevad nii võrdsed ja hea tasemega võistkonnad. Suutsime Leedu vastu lüüa väravaid, mängida tsooni, saime anda kahe kohtumise jooksul kõigile mängijatele vähemalt 30 minutit mänguaega ja see kõik tuleb meile kasuks sügisel algavaks valikturniiriks," ütles Shcherbachenia.

Turniir oli neidude U-17 koondisele ettevalmistuseks oktoobrikuus toimuvaks EM-valikturniiriks. Eesti loositi kolmeliikmelisse alagruppi, kus vastasteks on Türgi ja Moldova eakaaslased. Enne valikturniiri on koondisel kavas treeninglaagrid ja sõpruskohtumised.