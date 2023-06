Neidude jalgpallikoondis alustas Balti turniiri võidukalt

Kohtumise esimesel veerandtunnil oli pallivaldamise ja ohtlike võimaluste tekitamise protsent kindlalt Eesti koondise kasuks. Esimest korda sahises võrk aga hoopis eestlaste väljakupoolel, kui vastased leidsid 16. minutil tsenderdusega värava all enda mängija, kes saatis esimese puutega palli väravavahi selja taha. Kohtunik fikseeris olukorras suluseisu.

Eesti esimene paljulubav olukord tekkis 22. minutil, kui nurgalöögi järgselt pääseti värava all löögile. Kõigepealt tõrjusid pealelöögi vastase kaitsjad, jätkuolukorras tabas Katriin Rodi löök aga latti. Neli minutit hiljem asus Eesti kohtumist juhtima, kui Anželika Jotkina konksutas end kolme Läti koondise mängija vahelt läbi ning saatis enesekindlalt palli värava paremasse nurka.

Läti viigistas seisu 53. minutil, kui vasakult äärelt tsenderdatud pall leidis värava ees tähelepanuta jäetud Rendija Baltrušaite, kes realiseeris söödu. Eesti koondis ei lasknud lätlastel viigiseisu rõõmu kaua nautida ning lõi oma teise värava minut aega hiljem. Nicole Kelli söötis palli liini taha suundunud Jotkinale, kes vastaste väljaku poole keskosast rünnakule pääses ning palli väravavahi alt läbi mängis.

Teise poolaja lõpus jäi mõlemal võistkonnal suurepärane võimalus kasutamata. 88. minutil üllatas Eesti koondise mängija Marta Panova vastast kauglöögiga, mis lendas napilt üle värava ning teisel lisaminutil sahistasid lätlased värava küljevõrku. Realiseerimata olukordade järel vilistas kohtunik mängu lõppenuks ning Eesti koondis lahkus väljakult 2:1 võiduga.

Koondise peatreener Anastasija-Grazyna Shcherbachenia ütles kohtumise järel, et tegu oli äärmiselt emotsionaalse mänguga, kuid tüdrukud said hästi hakkama. "Minu jaoks on koondise mängijad uued, aga nad said suurepäraselt hakkama. Nad olid väga tublid, et suutsid nii palava ilmaga lõpuni mängida ja vastastele ohtlikud olla," ütles Shcherbachenia.

"Kindlasti tahame reedel [Leedut] võita ning võtame sinna kaasa tänased emotsioonid, samuti tahame pöörata rohkem rõhku paremale kaitsetööle," ütles peatreener.