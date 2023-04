Kerr Kriisa leidis NCAA-s uue koduülikooli

"Tahtsin alustada nullist," rääkis Kriisa kolmapäeval ESPN-ile. "Ma ei tahtnud minna kuskile, kus mul on varasemaid tutvusi. Vajasin enda proovile panemist. Mulle meeldis väga, kuidas Jay Kuntz [WV värbamispealik] ja kogu tiim mind värbas. Kui nägin vana veokit, mida juhib [peatreener] Bob Huggins, teadsin, et ta on lojaalne. Nüüd pean hakkama kaitset mängima."

Kriisa rääkis ESPN-ile, et otsustas West Virginia kasuks nimekirjast, kuhu kuulusid teiste seas näiteks Xavier, Ole Miss, Arkansas ja Nebraska.

Viimase kümne aasta jooksul on West Virginia Mountaineers NCAA finaalturniirile jõudnud kuus korda, 16 parema sekka jõuti viimati 2018. aastal ning 2010 mängiti ka nelja parema seas. 1959. aastal pääses West Virginia finaali, kus tuli tunnistada UCLA paremust.

Toona oli võistkonna liidriks hilisem Kuulsuste Halli liige Jerry West, viimastel aastatel on WV-st NBA-sse jõudnud näiteks Miles McBride ja Jevon Carter.