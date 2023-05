Kriisa kaalus ka Euroopasse tulekut: Saksamaale ja Hispaaniasse saanuks minna

"Hooaeg sai läbi, tulin nädalaks-pooleteiseks Eestisse, vaatama, kuidas vanaema-vanaisal ja perel läheb, sõpradega sain kokku. Kerge puhkus," rääkis Eesti meistriliiga finaali vaatamas käinud Kriisa. "Arizonast lahkumine oli mul peas juba natuke varem, teadsin, et ilmselt jääb seal viimaseks hooajaks. Plaan oli pigem Euroopasse tulla, aga siis asjade kokkusattumisel ja erinevatel põhjustel oli mõistlikum ja mõttekam minna teise ülikooli."

"Eks ikka tulid päris huvitavad pakkumised. Avaldama ei hakka, aga Euroopast rääkides oleks saanud Saksamaale minna, Hispaania variant oleks olnud. Võimalusi oli, aga see [West Virginia] tundus mulle kõige huvitavam," lisas ta.

Kriisa sõnul on uus kodukant looduse ja kliima poolest eestimaisem kui oli Arizona. "Väga roheline on, pole kõrb. Eesti kliima on, sajab hästi palju – peab jälle vihmakeebid ja asjad välja otsima," muigas ta. "Mänguliselt eks ole näha. Treeneritega sai asju räägitud ja see, mis nad mulle pakkusid ja kuidas nad nägid mind seal, tundus mulle kõige mõistlikum. Variant oleks olnud minna ka Xavierisse, kus mul Arizona esimese aasta peatreener läks, aga kuna tahtsin midagi uut proovida, siis see jäi katki."

"Treeneritel kogemusi on ja mis mind väga huvitas, meil on kindlasti üks kõige vanem sats korvpallikolledžis järgmisel aastal, natuke profim peaks asi välja nägema," sõnas Kriisa.