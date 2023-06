Sander Saard: Eestil on BMX-maailmas hea maine

Kui Lokk jõudis naiste kvalifikatsioonist finaali, siis Põder sai meeste kvalifikatsioonis 28. koha ja finaali ei pääsenud. Saard pidi paraku vigastuse tõttu võistlemisest loobuma.

"Kahjuks juhtus niimoodi, et treeningpäeval tõmbasin oma vana vigastuse ära, alakõhu rebend. Lootsin, et saan sõita ja olin kõvasti vaeva näinud ja trenni teinud, et saaksin, aga ala lihtsalt on selline," rääkis Saard ERR-ile.

"Rada oli selles mõttes huvitav, et tihti tehakse selliste suurte võistluste skatepargid hästi suured ja Eesti poistele on need harjumatud. Aga siin on üsna kodune tunne. Võib-olla ehituskvaliteet on omapärane, aga teisel päeval Kristen ütles, et sai juba koduseks ja mõnusaks."

Saardi sõnul on Eesti BMX-maailmas tuntud, eelkõige tänu iga-aastasele Simple Sessionile. "Siin on Simple Sessioni tase. Tipus olevad poisid on need, kes Simple Sessionil alati käivad. Väga suurt taseme vahet pole. See on üsna tavaline, et kui oled eestlane, siis tullakse kohe Simple Sessionist rääkima. Selles mõttes on Eesti teada-tuntud. Kõigile meeldib Eestis, kõik käivad alati vanalinnas ja uudistavad kogu Eestit. Meil on BMX-maailmas hea maine."