Washington saatis Läti korvpallitähe Bostonisse

Öösel vastu neljapäeva tegid Washington Wizards, Boston Celtics ja Memphis Grizzlies vahetustehingu, mis saatis Porzingise Bostonisse, mulluse NBA parima kaitsemängija Marcus Smarti Memphisesse ning Tyus Jonesi, Danilo Gallinari ja Mike Muscala Washingtoni.

Boston omandas ka Memphise 2023. ja 2024. aasta drafti esimese ringi valikud. Washingtonile loovutas Boston oma tänavuse aasta teise ringi valiku.

27-aastane Porzingis tegi lõppenud hooajal ühe oma karjääri parima hooaja, kui viskas keskmiselt mängus 23,2 punkti, hankis 8,4 lauapalli ja jagas 2,7 korvisöötu. Tuleval hooajal teenib lätlane 36 miljonit USA dollarit.

Boston jõudis möödunud hooajal idakonverentsi finaali, kus nad jäid mängudega kolm-neli alla Miami Heatile.

