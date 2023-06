Saksamaa jalgpallikoondis kaotas üllatuslikult Colombiale

Järgmisel aastal jalgpalli EM-finaalturniiri võõrustava Saksamaa jalgpallikoondis jäi Gelsenkirchenis peetud sõprusmängus 0:2 alla Colombiale. See oli Saksamaale vähem kui nädala jooksul juba teine kaotus.

Saksamaa on juunikuus pidanud kolm sõpruskohtumist: esmalt mängiti Ukrainaga 3:3 viiki, reedel kaotati Poolale 0:1 ja nüüd Colombiale.

54. minutil viis klubijalgpalli Liverpoolis mängiv Luis Diaz külalismeeskonna 1:0 juhtima, lõppseisu vormistas 82. minutil Juan Cuadrado, kes realiseeris penalti.

Märtsikuu koondiseaknas alistas Saksamaa 2:0 Peruu ja kaotas siis 2:3 Belgiale ehk tänavusest viiest mängust on nad võitnud vaid ühe. 2021. aasta maikuus Saksamaa koondise peatreeneriks saanud Hansi Flicki käe all on sakslased 24 mängust võitnud vaid 12.

Sõprusmängude tulemusi:

Brasiilia – Senegal 2:4

Saksamaa – Colombia 0:2

Montenegro – Tšehhi 1:4

Alžeeria – Tuneesia 1:1