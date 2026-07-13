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Senegal lõpetas koostöö koondise peatreeneriga

Jalgpalli MM
Pape Thiaw
Pape Thiaw Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Senegal on lõpetanud koostöö peatreener Pape Thiaw'ga pärast riigi koondise väljalangemist 2026. aasta maailmameistrivõistlustelt.

Senegali jalgpalliliit teatas pühapäeval, et on lõpetanud töösuhte 45-aastase treeneri Pape Thiaw'ga. Treener oli ametis olnud alates 2024. aastast. 

"Otsustati algatada protseduur rahvuskoondise peatreeneri Pape Thiaw' ja kogu tema tehnilise personali ametist vabastamiseks," teatas jalgpalliliit pressiteates.

"Pärast koondise sportlike tulemuste ja väljavaadete põhjalikku hindamist pidas täitevkomitee vajalikuks vabastada ametist peatreener Pape Thiaw ja tema tehniline personal," teatas jalgpalliliit. 

32 parema hulka kuuluvas mängus kaotas Senegal Belgiale 3:2. Sellist tulemust pidas jalgpalliliit ebaõnnestumiseks. Thiaw' juhendatav meeskond juhtis 86. minutil veel 2:0, kuid lasi seejärel lüüa kaks väravat ja lisaajal penalti, mis viisid meeskonna väljalangemiseni.

Seni on rohkem kui veerand maailmameistrivõistlustel osalenud koondiste peatreeneritest pärast oma meeskonna väljalangemist vallandatud või ise ametist lahkunud.

Lisaks Senegalile on tööta jäänud järgmiste riikide koondiste peatreenerid: Horvaatia, Tšehhi, Ecuador, Saksamaa, Ghana, Mehhiko, Holland, Portugal, Lõuna-Korea, Tuneesia, Šotimaa ja Uruguay.

Toimetaja: Lisette Holst

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