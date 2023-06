Flora jätkab meistriliigas täiseduga

Koduväljakul mänginud Tammeka asus tänu Grete Krausi tabamusele 2. minutil juhtima. Flora jõudis viigini 26. minutil, kui skoori tegi Liselle Palts. Viigiseis püsis tablool 81. minutini, mil Flora kasuks määratud penalti realiseeris Kristina Teern. Järelejäänud aja jooksul rohkem väravaid ei löödud ning Flora teenis üheksanda järjestikuse võidu.

Tabelis on Floral nüüd 27 punkti, ühe mängu vähem pidanud Saku Sporting on 19 punktiga teisel kohal. Tammeka on kaheksa mänguga kogunud 11 punkti ja asub viiendal real.

Esmaspäeval lähevad 8. vooru viimases kohtumises vastamisi Viimsi JK ja JK Tabasalu.