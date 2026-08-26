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Heas hoos Tammeka sai ka teist korda Florast jagu

Premium liiga
Tartu JK Tammeka mängijad
Tartu JK Tammeka mängijad Autor/allikas: Allan Mehik
Premium liiga

Jalgpalli Premium liigas teenis Tartu JK Tammeka kolmapäeval kolmanda järjestikuse võidu, kui oli koduplatsil 3:1 üle tiitlikaitsjast FC Florast.

Tammeka jäi 628 Tamme staadionile kogunenud pealtvaataja ees 33. minutil kaotusseisu, kui Flora viis juhtima Sander Alamaa.

Vaid kolm minutit hiljem suutis Moussa Felix Sambe viigistada ning teisel poolajal pööras kodumeeskond tarmuka mänguga skoori enda kasuks, kui kolm minutit pärast avavilet viis Pedro Manoel Da Silva Tammeka juhtima. 77. minutil vormistas penaltist lõppseisu Patrick Genro Veelma.

Tammeka on kahe nädala jooksul teeninud kolm võitu, kui esmalt saadi 1:0 jagu nii Nõmme Unitedist kui Kuressaarest. Sealjuures on 3:1 võit Flora üle Tartu klubile tänavu juba teiseks: sama tulemusega lõppes ka eelmine omavaheline kohtumine 3. aprillil.

Heas hoos Tammeka (35 punkti) kohtub järgmisena tabeli punase laterna Narva Transiga. Nende ees kolmandal kohal oleval Floral (42) ja neljandal meeskonnal Paidel (39) on Tammekast üks mäng enam peetud, pühapäeval kohtuvad Flora ja Paide omavahel.

Toimetaja: Anders Nõmm

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