Noorte Girol diskvalifitseeriti 31 ratturit, nende seas ka eestlane

Pealtvaatajate filmitud videotelt on näha, kuidas ratturid hoiavad 119 km pikkusel etapil lõputõusul Passo dello Stelviol meeskondade autodest ja mootorratastest kinni, et nende abil üles liikuda. Algselt diskvalifitseerisid noorte Giro korraldajad 24 ratturit, materjalide ülevaatamise järel eemaldati tuurilt veel seitse ratturit.

35 võistlevast meeskonnast 15 ratturid olid pettusega seotud, nende seaks näiteks Lotto-Dstny järelkasvumeeskonna liider, Pariis-Roubaix' sõidu kuni 23-aastaste seas võitnud Tijl de Decker.

Diskvalifitseeritute seas on ka Ragilo, ühismeedias kirjutavad aga osad rattafännid, et Ragilo eemaldati ebaõiglaselt, sest ta ei olevat autost kinni hoidnud.

"Vaevlesin varahommikust kõhuprobleemi käes, mis muutus etapi jooksul aina väljakannatamatuks. Autode abi ma otseselt ei kasutanudki ning see abi mis ma sain oli minimaalne ning ka oli mõneti meeleheitlikkuse tagajärg," kommenteeris Ragilo ise EJL-ile.

I'm now wondering if the riders receive the wrong information or if there is any misunderstanding in communication. Not to defend, just a random guess, because it's weird to see Frank Aron Ragilo and Noah Hobbs in the list... https://t.co/FazuPu51R9