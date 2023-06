Simple Session toob septembris Tallinnasse rula ja BMX-maailma tippsõitjad

"Sel aastal on BMX-sõitjate nimekiri erakordselt võimas. Simple Session on aastaid olnud maailma tugevamaid trikiratta võistlusi ja suur rõõm on siin tervitada oma ala absoluutseid tippe. Uue kategooriana toimub sel aastal ka naiste tänavasõidu BMX-võistlus," sõnas Risto Kalmre, sündmuse üks loojatest ja peakorraldajatest.

Tallinnas toimuvale suursündmusele pääsevad maailma parimad trikiratturid ja rulasõitjad nii korraldajate kutse kui ka erinevate maailmas varem toimuvate kvalifikatsioonivõistluste tulemustega. Mõlema ala eelvoorud toimuvad sel aastal Eestis, Lätis, Leedus, Saksamaal ja Soomes. Ruladistsipliinis peetud maailmakarikasari World Rookie Tour raames pääses tänavu Tallinna võistlema Vitus Silas Sondrup Taanist. Eelmisel aastal käis sama võistluse etappide võidu kaudu Simple Sessionil aga Jaapani imelaps Toa Sasaki, kes võitis Viru Keskuse street-jam võistluse ning saavutas põhivõistlusel teise koha. Mujalt maailmast pärit osalejad saavad võistlema korraldajate kutsega.

BMX-tänavasõitjatest tulevad Tallinnasse nii eelmise aasta Simple Sessioni kui ka värske Jaapani X-mängude võitja, austraallane Boyd Hilder, kui ka ameeriklased, siinse võistluse kolmekordne võitja Garrett Reynolds ning legendaarne Dennis Enarson. Igal aastal on kohal ka parimad Euroopa sõitjad eesotsas võistluse varasema kahekordse võitja Felix Prangenbergiga Saksamaalt ja mitmekordse hõbemedalimehe Courage Adamsiga Hispaaniast ning britt Joe Jarvis. Kohale on oodata veel mitmeid võistlejaid, kellest on saanud suured Eesti fännid. Näiteks Simple Session 2021 kuldmedalimees Broc Raiford, samuti Reed Stark, Murray Loubser, Colin Varanyak ja Kevin Peraza.

Rulasõitjatest on oma osalemise kinnitanud sel alal maailma üks parimaid ning varasem Simple Sessioni kahekordne võitja, Liam Pace USA-st, Pekingi olümpial osalenud pargisõidu meister Kiearan Woolley Austraaliast ning Red Bulli tiimiliige Brandon Valjalo Lõuna-Aafrikast. Tagasi on oodata mullu ühe parima tänavasõidu triki sooritanud Matias Del Oliot Argentinast ning suure saltoga Vabaduse väljakul publikut hullutanud Jaime Mateud Hispaaniast, samuti publikulemmikut Yuri Korotuni Ukrainast ning X-mängude kullameest Ivan Federicot Itaaliast.

Mõlemal alal võistleb Simple Sessionil ka Eesti ekstreemsportlaste paremik, kelle jaoks on see üks käegakatsutavamaid tippvõistlusi, kus kaasa lüüa. 2020. aastast on nii BMX kui ka rulasõit olümpiamängude kavas, kuna mõlema ala populaarsus on maailmas viimaste kümnenditega hüppeliselt kasvanud. See toob publikut ja köidab igas vanuses pealtvaatajaid. Järgmisena näeb neid alasid taas 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel.