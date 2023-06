EOK esindaja: koondislased jälgivad kiivalt Venemaa kolleegide käekäiku

Eesti olümpiakomitee (EOK) kommunikatsioonijuht Merili Luuk ütles neljapäeval ETV saates "Terevisioon", et järgmisel nädalal algavateks Euroopa mängudeks kokku pandud 105-liikmeline Eesti koondis on ajaloo suurim. Luuk rääkis ka olukorrast olümpiakvalifikatsioonis, mis on sõja tõttu segaseks läinud.

Euroopa mängud saavad alguse 20. juunil ning lõppevad 2. juulil, Poolas toimuvatel võistlustel võisteldakse 28 erineval spordialal. "Mina kutsun neid Euroopa miniolümpiamängudeks. Seal on tavalisi alasid nagu kergejõustiku võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused, aga on ka selline suvine ala nagu suusahüpped," ütles Luuk.

"Seal on puder ja kapsad koos, aga Eestit esindab 105 sportlast, see on läbi aegade rekord. Eesti on näiteks esimest korda väljas kujundujumisega, meil on kujundujumise duo," lisas EOK esindaja.

Samas on Euroopa mängudel mittetraditsiooniliste alade kõrval ka suure tähtsusega võistlusi, mis mõjutavad 2024. aasta Pariisi olümpiamängude kvalifikatsiooni. "Näiteks triatlonis ja sulgpallis antakse olümpiapunkte, ehk see on täiesti tavaline turniir, kus saadki hooaja jooksul koguda punkte. Kergejõustikus on võimalik täita olümpianorme. Kui näiteks laskmisel tuled esikolmikusse või isegi esikohale, siis oled automaatselt olümpial. Mõne alaga ongi nii, et võidad Euroopa mängud ära ja oledki kohe Pariisis," selgitas Luuk.

Venemaa sissetung Ukrainasse on tekitanud spordimaailmas suurt segadust, sest agressorriikide võistlustele lubamine on seni jäetud alaliitude otsustada. Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) on soovitanud Venemaa ja Valgevene sportlasi võistlema lubada, aga ainult individuaalsportlastena.

"Poola on tegelikult sõja esimestest päevadest Ukrainale väga kõva liitlane ja on keelanud Venemaa ja Valgevene sportlastel territooriumile siseneda. See omakorda tekitas mõistagi probleemi, sest mõned rahvusvahelised alaliidud on Venemaa sportlasi võistlustele lubanud," sõnas Luuk.

"Tean, et meie enda Eesti koondislased väga kiivalt jälgivad oma Venemaa kolleegide käekäiku ka sotsiaalmeedias. Muidugi näed, kui mõni vehkleja sõidab Euroopa poole, siis hakkad kohe arvama, et kuhu ta nüüd sisse saab ja kas ta tuleb võistlema," lisas EOK esindaja.

Eesti Tennise Liit teatas kolmapäeval, et on võtnud vastu selged piirangud seoses Venemaa ja tema liitlase Valgevene agressiooniga Ukrainas. Luuk ütles, et EOK on arutanud üldist piirangute reeglistikku, kuid arutelu veel jätkub.

"Seda on arutatud tõesti, et kas selle otsuse peaks tegema Eesti olümpiakomitee või siis need alaliidud, kellel on erinevad reeglid. See on meil kindlasti veel tulevikus ees, nüüd hakkamegi vaatama, kuhu võistlustele Venemaa sportlasi lastakse ja milliste klauslitega me üldse võitlema hakkama," sõnas Luuk.