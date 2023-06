Tarvis sõitis end Poolas pjedestaalile

Kodupubliku rõõmuks võidutses 37-aastane poolakas Maciej Paterski ajaga kaks tundi, 42 minutit ja 39 sekundit. Tarvis ja kolmanda koha teeninud Artur Sowinski kaotasid talle 16 sekundiga.

"Üldiselt võib öelda, et võistlus oli taseme mõttes Eesti maratonile sarnane, sest ka Eestis saame tihtipeale sarnase grupiga eest ning teised tulevad veidi tagapool. Füüsiliselt oli sõit aga kindlasti Eesti sõitudest raskem, eelkõige tõusude tõttu. Profiililt meenutas rada väikese liialdusega öeldes poole pikemat XCO sõitu," rääkis Tarvis Eesti Jalgratturite Liidule.

"Olen teise kohaga rahul, sest võistluse käigus oli tegelikult aru saada, et Paterski on väga tugev. Ta ütles küll hiljem, et tõusudel oli neil minuga raskusi, kuid kui tema parasjagu ees vedas, siis kerge taga küll ei olnud," lisas Tarvis.

17. juunil stardib Tarvis Tšehhis peetaval UCI maastikumaratonil Malevil Cup.