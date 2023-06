Henri Anier: loodetavasti saan enda tuleviku suhteliselt kiiresti paika

Henri, sa tõmbasid Taimaale joone alla. Miks sa otsustasid seda teha ja mis tunnetega lahkusid?

Leping sai läbi. Mängisin seal poolteist aastat. Uus koht, uus kogemus ja väga atraktiivne. Kõik see liiga ja elu. Kokkuvõttes jäin rahule.

Seda oli ka sinu ühismeedia piltidest näha. Jalgpallilises mõttes, kas see pakkus sulle seda, mida sa lootsid?

Kindlasti. Ma ei olnud kunagi Taimaal käinud. Jällegi uus riik minu karjääris. Suure põnevusega läksin ja see, mida seal kogesin, sellega jäin väga positiivselt rahule. Liiga tase on väga korralik, samuti fännid ja atmosfäär. Esimesel aastal sain kohe hästi käima, aga viimased viis kuud ei olnud vigastuste tõttu nii nauditavad. Kokkuvõttes nautisin seda protsessi ja hetke oma karjäärist.

Nüüd suvele vastu minnes leiad ennast olukorras, kus sinu nime taga on praegu kirjutatud "klubita", aga tõenäoliselt mitte kauaks. Kuidas uue klubi otsingud edenevad?

Olen Eestis kaks ja pool nädalat olnud ja puhata pole veel saanud. Olen ennast vormis hoidnud ja igapäevaselt trenni teinud. Koondisemänge ootan suure põnevusega ning samuti käivad uue klubi otsingud. Loodetavasti saan enda tuleviku suhteliselt kiiresti paika.

Lugesin, et huvi on tuntud Aasiast, aga ka Eestist. Kas Eesti on variant, mida sa tõsiselt kaalud?

Hetkel tunnen, et mul veel on seda kirge ja tahtmist, et välismaal mängida. Kui jälle mõni huvitav väljakutse välismaalt tuleb, siis loomulikult võtan erinevaid aspekte arvesse, aga enesetunne ja vorm on hea. Vaatame, mida tulevik toob.

Räägime natukene koondisest. Kohe tulevad EM-valikmängud, üks võõrsil Aserbaidžaaniga ja teine kodus Belgiaga. Mida sa nendest mängudest eelkõige ootad?

Kindlasti peame nüüd punkte saama. Kõigepealt on väga raske kohtumine Bakuus, mida suure huviga ootan. Kõigil on energia hea, entusiasm hea ning treeneritel on kõva eeltöö tehtud. Aserbaidžaani vastu läheme loomulikult võidu peale mängima. Pole muud varianti. Ja siis koduseinte toel maailma absoluutsete tippude vastu. Loodan, et staadion on täis ja kodupublik annab meile lisajõudu.