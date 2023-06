Häberli koondisest EM-valikmängudeks: oleme piisavalt tugevad

Eesti koondis alustas märtsis Euroopa meistrivõistluste valiksarja napi 1:2 kaotusega Austria vastu. Uueks suviseks koondiseaknaks nimetas peatreener Thomas Häberli koosseisu 25 mängijat. Tagasi on Henri Anier, laupäeval karikafinaalis saadud vigastuse tõttu jääb eemale Sergei Zenjov.

"Ma olen nende mängijatega õnnelik. Oleme piisavalt tugevad," ütles Häberli. "Muidugi pole see lihtne, kui mõne olulise mängijaga midagi juhtub ja ta on puudu. Aga saame sellega hakkama ning meil on olemas teised mängijad, kes peavad asemele tulema."

Esmalt seisab ees võõrsilmäng Aserbaidžaani vastu, kuid kolm päeva hiljem, 20. juunil mängitakse kodumurul FIFA edetabeli tippu kuuluva Belgiaga. Tegemist on Eesti koondise läbi aegade 500. ametliku kohtumisega ning A. Le Coq Arenale on oodata ligi 10 000 kaasaelajat.

Viimati mängis Eesti kodus Belgia vastu kaks aastat tagasi ning siis tuli tunnistada vastase 5:2 paremust. "See on meie esimene kodumäng sel aastal ja me väga ootame seda erilist mängu," lausus Häberli. "Loodan väga, et publik aitab meid, vajame kõigi tuge. Võib-olla suudame midagi väga head korda saata."

Koondise peatreenerina on Häberlile head meelt tegemas ka koduse Premium liiga üllatusterohke hooaeg. "See on alati hea, et me ei tea ette, mis juhtub. Eriti, kui on tegemist klubidega, kus on noored mängijad, eestlased," ütles ta.

"Neil [Pärnu Vaprusel ja Tallinna Kalevil] on käimas hea hooaeg ja loodan, et nii läheb lõpuni välja. Minule kui rahvuskoondise peatreenerile on alati parem, kui tiimides on palju Eesti mängijaid. Mängijate valik on mulle nii palju suurem."

Koondise mäng Aserbaidžaani vastu toimub 17. juunil Bakuus.