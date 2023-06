Vetkal võimalikust debüüdist: peaksin olema selle tasemega kohanenud

"Arvan, et olen kindlasti valmis, olen terve oma elu treeninud, et siia momenti jõuda. Nüüd üritan igas trennis endast maksimumi anda, et näidata treenerile, et olen valmis ja eks siis ole näha: lõpliku otsuse langetab treener," rääkis Vetkal ERR-ile.

19-aastane Vetkal tegi meeste tasemel debüüdi Tallinna Kalevi eest ning on alates 2020. aasta suvest esindanud Itaalia suurklubi AS Romat, kellega võitis aprilli lõpus ka U-19 vanuseklassi Itaalia karika. Suurimaks erinevuseks Eesti ja Itaalia vahel tõi Vetkal välja jalgpallikultuuri üldiselt. "Seal on juba noortest saati asi palju professionaalsem, sinuga käitutakse nii, nagu sa oleks juba esindusmeeskonna mängija," tõdes ta.

"Pärast hooaja lõppu ei ole ma klubiga rääkinud, aga mul on kehtiv leping 2025. aastani. Praegu ma mõtlen koondisele, pärast seda tulevad läbirääkimised ja siis on näha, mis minust saab," sõnas Vetkal.

Vetkal on esindanud erinevaid Eesti noortekoondiseid, A-meeskonna eest pole ta veel platsile pääsenud. "Treenin igapäevaselt keskkonnas, kus on kõrged ootused, pinged on ka klubi poolt peal. Vahepeal olen treeninud esindusega, see on juba täiesti tippjalgpall ehk otseselt mingit keskkonnamuutust olla ei tohiks, peaksin olema kohanenud," arvas ta.

Vaata ka fotosid Eesti jalgpallikoondise esmaspäevasest treeningust: