Eesti - Belgia mängule oodatakse üle 10 000 pealtvaataja

11 päeva pärast A. Le Coq Arenal toimuvale Eesti – Belgia meeste koondiste Euroopa meistrivõistluste valikmängule on väljastatud üle 7000 pileti.

20. juunil toimuv matš on Eesti meeste koondise aasta esimese kohtumine koduväljakul ja läbi aegade 500. ametlik mäng.

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) peadirektor Tõnu Sirel ütles, et praeguse suure huvi põhjal oodatakse 20. juunil A. Le Coq Arenale üle 10 000 pealtvaataja. "Soovitan kõigil huvilistel soetada esimesel võimalusel pääse eelmüügist. Samuti soovitan mängule varakult kohale tulla, et saada osa festivalialal toimuvast ja vältida järjekordi," lausus Sirel.

Festivaliala avatakse staadioni kõrval 20. juunil kell 19. Koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 21.00, hümnid kõlavad kell 21.30 ning kohtunik annab avavile kell 21.45.

Pääsmed Eesti – Belgia mängule on müügil Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis. EJL tuletab meelde, et pääsmete edasimüük (sh välisfännidele) või piletite kasutamine kommertseesmärkidel (sh loosimised vms) on ilma EJL-i nõusolekuta keelatud.

Jalgpalliliit soovitab kõigil huvilistel tulla kohale varakult ja varuda staadionile sisenemiseks piisavalt aega. Autoga saabujatel tuleb arvestada, et A. Le Coq Arena läheduses on parkimine ainult erilubadega. Liikumiseks tuleks võimalusel kasutada ühistransporti või tulla staadionile jala.