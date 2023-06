Jalgpallikoondis peab juunis ilma Joonas Tammeta hakkama saama

Koondise peatreener Thomas Häberli rääkis, et on Tammega pidevas suhtluses ja on valmis teda võimalusel koosseisu liitma. "Olen Joonase pühendumises kindel. Praegune olukord on lihtsalt keeruline, sest ta on läbirääkimistes uue klubiga ja tippspordist tulenev risk on väga suur. Joonasel on ka kerge vigastus, millega ta võiks küll tavaolukorras mängida," rääkis Häberli.

Tervislikel põhjustel jäävad eemale ka Sergei Zenjov, Artur Pikk, Maksim Paskotši, Marko Lipp, Ken Kallaste, Henrik Pürg ja Markus Soomets.

Meeste koondise järgmine mäng toimub 17. juunil Bakuus Aserbaidžaaniga. Aasta esimene kodumäng leiab aset 20. juunil A. Le Coq Arenal, kus võõrustatakse EM-valikkohtumises Belgiat.

Pääsmed Eesti – Belgia mängule on müügil Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis. Eesti Jalgpalliliit toonitab, et kuivõrd pileti on soetanud juba 8000 inimest, tuleb kiirelt tegutseda.

Eesti meeste koondise koosseis juuni mängudeks:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 20/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Bielsko-Biala Podbeskidzie (POL) 14/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Kaitsjad

Taijo Teniste (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 97/1

Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 85/0

Nikita Baranov (19.08.1992) – Jerevani FC Pjunik (ARM) 46/0

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora (laenul Ujpest FC-st) 23/0

Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 15/0

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 6/1

Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora 4/0

Edgar Tur (28.12.1996) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 150/26

Henri Anier (17.12.1990) – klubita 84/21

Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora 58/1

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Mieleci Stal (POL) 51/11

Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 47/8

Erik Sorga (08.07.1999) – Plovdivi Lokomotiv (BUL) 25/4

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 24/1

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 24/0

Markus Poom (27.02.1999) – Shamrock Rovers FC (IRL) 15/0

Georgi Tunjov (17.04.2001) – SPAL (ITA) 10/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Utrecht (NED) 5/0

Sten Reinkort (29.04.1998) – Tallinna FC Flora 3/0

Martin Vetkal (21.02.2004) - AS Roma (ITA) 0/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Ervin Gashi

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller