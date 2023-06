Karl Jakob Hein: minu unistus on Premier League'is esinumber olla

"Kindlasti oli edukas klubihooaeg. Premier League'i teine koht on ikkagi kõva saavutus. Võib-olla Euroopa liigas ja kodustes karikasarjades jäi teekond lühikeseks, aga lõppkokkuvõttes oli küllaltki edukas hooaeg," rääkis Hein. "Olin kogu hooaja esindusmeeskonnaga. Tegin nendega koos trenni, rändasin mängudele ja märtsis sain koondist aidata. Graafik oli tihe, palju mänge ja palju trenne."

Eesti esikinda tulevik Arsenalis on praegu lahtine. "Juuli keskel alustame ettevalmistust uueks hooajaks. Läheme hooajaeelsetele tuuridele Ameerikasse ja Saksamaale. Klubiga olen [enda rollist] põgusalt rääkinud, aga midagi selget veel ei ole. Vaatame, mis preseason'il saama hakkab. Minu unistus on Premier League'is esinumber olla."

Eesti koondist ootab juunikuus ees kaks EM-valikmängu, kui vastamisi minnakse Aserbaidžaani ja Belgiaga. "Koondisemängud tähendavad alati väga palju. Uhke tunne on ikka oma riiki esindada. Tulevad rasked mängud, nagu koondisemängud ikka, aga võistkonna vaim on valmis. Aserbaidžaani sõidame võiduplaaniga, meil on vaja punkte võtta," tõdes Hein.

Ja seejärel võtame punkte Belgialt? "Absoluutselt. See on plaan."