Mets: kui tahame kuskilt punkte võtta, peavad need olema mängud aseritega

Eesti jalgpallikoondis jätkab sel ja järgmisel nädalal EM-valiksarja, kui esmalt kohtutakse 17. juunil võõrsil Aserbaidžaaniga ning siis võõrustatakse 20. juunil Belgiat. Meeskonda on valmis aitama ka Karol Mets, kellel on selja taga edukas hooaeg Saksamaa esiliigas.

Karol, sinult tuli mõni nädal tagasi tore ja meeliülendav uudis, et sinust on saanud päriselt St. Pauli mängumees, oled sõlminud nendega lepingu. Kas see oli ka keeruline läbirääkimiste protsess või oli kõik väga lihtne ja loogiline nii sinu kui klubi jaoks?

Ma ütleks, et see läbirääkimine oli küllaltki lihtne, tegelikult oli leping juba jaanuaris kokku lepitud, et juhul kui nad kasutavad oma ostuoptsiooni võimalust, siis on tingimused kokku lepitud. Selles mõttes oli kõik väga lihtne ja mingeid suuri läbirääkimisi seal ei toimunudki. Oligi klubi poolt siis kas jah või ei ja see oli kogu läbirääkimine.

Sa olid ka Zürichis päris rahul. Kas sul oli ka kahju nemad selja taha jätta või oli ikkagi Saksamaa nii suur soov ja unistus, et selle üle väga kahju ei jõudnudki tunda?

Võib-olla jaanuaris sealt lahkuda oli kurb, aga nüüd, kui ma olen kuus kuud olnud Hamburgis ja näinud, mis jalgpall on Saksamaal ja mis spordikultuur seal on, siis pean ausalt ütlema, et mul ei ole kurb meel Zürichist edasi liikuda St. Paulisse.

Sa said ikkagi St. Paulis täiesti kindlaks põhimeheks. Kuidas sa olid rahul oma rolliga, klubi käekäiguga ja ka selle viienda kohaga?

Kindlasti ma olin rahul oma rolliga ja sellega, kuidas mul need mängud õnnestusid. Kindlasti oleks saanud mingeid asju teha paremini ja nii edasi - see on sport. Meil oli ikka ka võimalus midagi suurt korda saata, tulla poole aastaga sealt altpoolt üles ja ikkagi küllaltki lõpuni võidelda kõrgemate kohtade nimel - see natuke jääb kripeldama, aga üldpildis väga korralik hooaeg.

Tänu sellele, et siin vaadatakse väga palju Bundesligat, on eestlastel hea ettekujutus sellest, mida Bundesliga endast kujutab ja ega tõenäoliselt see 2. Bundesliga sellest ka nii väga palju ei erine. Küll aga meil võibolla ei ole väga palju ettekujutust sellest, milline on see jalgpallielu ja jalgpallikultuur seal sees olles. Kui erinev on see kõigest sellest, millega sina oled varem karjääris kokku puutunud?

Kui nii suur staadion on kogu aeg välja müüdud, publiku huvi on väga suur ja fännid on meil iga mäng väga hästi selja taga, on see Saksa jalgpallikultuur selles mõttes kindlasti midagi teist, mis mina olen oma varasemas karjääris kogenud.

Mis on sinu soovid ja unistused järgmiseks hooajaks? Ma eeldan, et kuna te olite nii lähedal pääsule 1. Bundesligasse, siis süües kasvab isu?

Kindlasti süües kasvab isu ja ma arvan, et kui me suudame head täiendused leida nendele meestele, kes lahkuvad, siis on täiesti reaalne võidelda kohtadele esimese kolme hulgas. Ma ei oleks üldse selles üllatunud ja ma arvan, et see peakski olema meie eesmärk.

Meil tulevad nüüd koondise mängudes kaks eri näoga vastast - Aserbaidžaan võõrsil, kes on meiega ehk võrreldavam ja Belgia kodus, kes on paberil meist üle. Milliseid mänge sa neist ootad?

Kõigepealt keskendume ikkagi Aserbaidžaanile, ma just eelmisel aastal mängisin seal Zürichiga Meistrite liiga eelringe, kindlasti väga keeruline koht, kus mängida. Selgelt kodumeeskond: võõrsil on nad täiesti teise näoga, kodus nad on hoopis tugevamad. Eeldan väga rasket mängu.

Kui loogiline on meil eeldada, et me sellest aknast võtame kuus punkti ja kas me oleme rahul ka neljaga?

Ma ei tahaks mingit punktisummat välja öelda, aga kindlasti - kui me tahame kuskilt punkte võtta, siis need peavad olema mängud Aserbaidžaaniga ja kõik meie kodumängud. Need peaksid olema need kohad, kust me peaks proovima kõige enam punkte võtta.

Kui kaua saad pärast koondisemänge puhata ja millal hakkab ettevalmistus uueks hooajaks?

Pärast koondist on veel õnneks viis päeva aega ja siis hakkab hooaja ettevalmistus pihta. Jalgpalluri suved on külalt lühikesed.

Õnneks viis päeva? See kõlab nagu iroonia!

Aga enne koondist oli ka veel. Puhkust üldpildis tuleb kolm nädalat.

