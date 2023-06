Puusta: MM-il Eestile olümpiapileti võitmine on üsna keeruline

Uues purjelauaklassis läbilöömiseks on Puusta kasvatanud oma lihasmassi seitsme kilo võrra. Ettevalmistust hooajaks alustas ta Lanzarotel juba detsembris ja harjutas välislaagrites ala paremikuga pea neli kuud.

"See aasta olime esimest korda Lanzarote saarel. See on ideaalne koht just selle uue foili klassi jaoks, kus tuul puhub absoluutselt iga päev. Trennid on väga efektiivsed ja mõnus soe ka muidugi, Kanaari saared. Enamik riike treenib seal," rääkis Puusta. "Hästi suur grupp on seal ja tihti toimuvad nädala sees sellised treeningsõidud, mis on ideaalsed treeningu jaoks. Oleneb, kas tahad starti treenida või kiirust teistega võrrelda"

"Olime väga pikalt seal see talv. Nüüd oleme juba teinud kolm-neli võistlust välismaal. Lanzarotel olid rahvusvahelised mängud (iQfoil International Games Cadiz, kus sai neljanda koha – toim), siis Hispaanias veel ühed ja MK-etapp Hispaanias (32. koht 98 naise seas) ja viimati EM Kreekas (41. koht 89 naise seas). Pikk hooaeg on juba olnud, kuid põhivõistlus on veel ees, mis toimub augustis Hollandis ja kus jagatakse esimesi Pariisi olümpiapileteid."

Mida selleks tegema peab, et Pariisi olümpiapilet saada? "Augustis Eestile olümpiapileti võitmine on üsna keeruline. Seal saab olümpiakoha vaid 11 riiki ehk seal peaks olema kuskil 20 riigi seas. Selles uues klassis on väga palju riike tulnud, kes alustasid enne mind selles klassis ja on väga kiiresti arenenud," nentis Puusta. "Midagi pole aga võimatut, kui teha hea võistlus ja on soodsad olud minule, siis see on täitsa võimalik. Näiteks Palmal MK-etapil peale teist päeva olin 11 riigi seas, kui oleks suutnud seda hoida, siis oleks kvalifitseerunud selle kohaga."

"Hollandis võivad olla nii tugevad kui vaiksed tuuled ja ei tea, mis formaati sõidetakse. Meil on nii ülestuul kui slaalom. Mulle mingid formaadid meeldivad rohkem kui teised," lisas ta.

Puusta võistlusklassis pääseb Pariisi olümpiale vaid 24 surfinaist.