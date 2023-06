Terehhov: närvid läbi, aga see võit on tõesti magus

"Väga magus. Eriti sellisel ajal, kus liigas on natuke raskusi," lausus Transi peatreener Sergei Terehhov ERR-ile. "Poistele suur kiitus, müts maha. Võitlesid viimase sekundini, lisaaeg oli ka päris pikk. Närvid läbi, aga see võit on tõesti magus."

Meeskonna treenerite tiimiga liitus hiljuti mõneks mänguks Valeri Bondarenko, kes juhendas meeskonda eelmise karikavõidu ajal 2019. aastal. "Valeri Bondarenkol on väga suur roll," lausus Terehhov. "Ta tuli, võitsime Paidet, praegu võitsime karika. Suur tänu, et ta õigel ajal tuli ja aitas meeskonda."

Kas 70-aastane Bondarenko tuli tõesti Transi juurde vaid viivuks? "Seda otsustavad juba Valeri ja president," vastas peatreener. "Aga tema tuli ja tõi hingamise, millega suutsime Paidet ja tänast mängu võita."

Karikavõit tõi Transile ka koha Euroopa Konverentsiliiga eelringis. "Ma nii kaugele ei hakkaks üldse mõtlema," ütles Terehhov. "Meil on kuu aega veel liigat mängida, jõuab mõelda euromängude peale. Praegu keskendume vaid liigale. Poisid saavad pidutseda, homme on uus tööpäev. Tänast pidupäeva ei saa keegi ära võtta."

Karikafinaalis kaotanud Flora peatreener Jürgen Henni sõnul oli tegemist klassikalise karikamänguga, kus võib kõike juhtuda. "Vastasel oli kolm lööki, kasutasid neist kaks ära. Tunneme aeg-ajalt puudu mängijast, kes pallid võrku lööb," lausus ta.

"Täna oli ka võib-olla sarnane mäng, kus meil on olnud mõned üks-nullid ja kus me ei kasuta oma võimalusi ära. Narva kasutas täna oma kolm lööki hästi ära. Võitlesid visalt."

"Narva on karikasarjas alati ohtlik ja me hinnaalandust ei teinud," jätkas Flora juhendaja. "Teadsime, et karikas on nende võimalus on väiksemad klubid panevad alati kogu oma hinge nendesse mängudesse. Tuleb ka neid kiita."

Kas midagi võinuks teisiti teha? "Muidugi tagantjärele neid kohti leiab, aga raske on ette näha, milliseks mäng kujuneb. Mänguliselt olime üle, väga palju võimalusi vastasele ei kinkinud. Sellistes mängudes loevad detailid ja tagantjärele võib-olla videost leiame need üles. Hetkel on see vaid targutamine."

Premium liigat on Flora juhtimas. "Täna tahtsime ka võita, pingutasime selle nimel. Kahjuks ei õnnestunud ja peame tunnistama ka seda, et kõik asjad ei toiminud nii hästi, kui oleks tahtnud. Vastane lõi rohkem väravaid kui meie," ütles Henn. "Ei ole millegi taha pugeda, peame iseendale otsa vaatama ja lähme edasi."