Narva Trans hankis Espanyoli süsteemist sirgunud väravavahi

Oma kuulas ametivenna Iker Casillase järgi nime saanud Iker Venteo sirgus kodumaise kõrgliigaklubi Espanyoli süsteemist ja on pallinud seni Hispaania madalamates liigades.

Eelmisel hooajal kuulus ta tugevuselt teise liiga klubi Sporting de Gijoni koosseisu, aga tegutses varumehena ja sai väljakule vaid üheks karikasarja kohtumiseks.

"Iker liitub meiega tohutu sooviga ennast tõestada ja õige suhtumisega võistlemiseks," sõnas Transi peatreener David Campagna. "Väravavahi positsioon nõuab usaldust ja stabiilsust ning olen kindel, et tema mentaliteet on just see, mida me praeguses olukorras vajame."

Iker Venteo näeb Transis võimalust enese tõestamiseks. "Kui Narva Transi variant üles kerkis, tundus see väga huvitava võimalusena. Muidugi on Hispaaniast esimest korda lahkumine otsus, mis nõuab hoolikat kaalumist, sest vahetad riiki, kultuuri, keelt... praktiliselt kõike," lausus ta klubi koduleheküljele antud intervjuus.

"Aga kui ma klubi esindajatega rääkisin ja nad mulle projektist ja sellest, mida minult oodatakse, siis see idee meeldis mulle väga."

"Minu jaoks oli väga oluline tulla kohta, kus tunneksin end usaldusväärsena, saaksin võistelda ja saaksin mänguaega," jätkas ta. "Muidugi aitab väga see, et siin on inimesi, kes räägivad hispaania keelt: see teeb esimesed päevad palju lihtsamaks."

"Aga ennekõike tulin ma sellepärast, et ma tõesti tahan mängida, võistelda ja oma taset näidata. Mugavustsoonist välja astumine aitab sul ka kasvada – nii jalgpalluri kui ka inimesena."