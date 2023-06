Paul Aron lõpetas Barcelona sprindisõidu viiendana

Reedel kvalifikatsioonis samuti viiendaks jäänud Aron lõpetas laupäevase 21-ringilise sprindisõidu ajaga 36.57,069, kaotades võidu võtnud Zak O'Sullivanile 3,659 sekundiga.

Esikolmikusse mahtusid O'Sullivani järel veel Luke Browning (Hitech; +1,676) ning Leonardo Fornaroli (Trident; +2,360), neljandaks jäi Gabriel Bortoleto (Trident; +3,177).

Barcelona etapi põhisõit toimub pühapäeval ennelõunal.

TOP 10



Our points-scorers in Spain!



It's a maximum break for O'Sullivan He takes the bonus point for fastest lap on top of his W#SpanishGP #F3 pic.twitter.com/jZ02mNgZ6z