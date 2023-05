Flora alistas Kalevi, Tammeka ja Kuressaare väravateni ei jõudnud

A. Le Coq Arenal 539 pealtvaataja ees peetud kohtumises asus Flora Konstantin Vassiljevi kaheksanda minuti väravast juhtima ning Sergei Zenjov pikendas edu 11 minutit hiljem. Flora säilitas kindlalt eduseisu ja Danil Kuraksin lisas veel kohtumise kolmandal lisaminutil värava, millega pälvis Flora enda hooaja 12. võidu.

Tartus Tamme staadionil 268 pealtvaataja ees toimunud kohtumises ei löönud ei Tartu Tammeka ega FC Kuressaare väravaid ning klubid pidid leppima 0:0 viigiga.

Pärast 15 mänguvooru on FC Flora kogunud 38 punkti ning hoiab teisel kohal asetseva Tallinna FCI Levadia ees seitsmepunktilist edu, kuid Levadia on mänginud ühe mängu vähem. Kolmandal tabelireal on JK Tallinna Kalev, kes on kogunud 15 mänguga 24 punkti, kuid 22 punktiga Pärnu Vaprusel on pühapäeval võimalus neist mööda hüpata.

Premium liiga 15. mänguvoor jätkub pühapäeval. Kohtumine Tallinna Levadia ning Nõmme Kalju vahel algab kell 14.20 ning on nähtav kanalil ETV2 ning ERR-i spordiportaalis.