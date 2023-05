Bayern võitis põnevas viimases mänguvoorus 11. järjestikuse meistritiitli

Bayern oli enne hooaja viimast mängupäeva Dortmundist kahe punkti kaugusel, kuid asus võõrsil Kölni vastu kaheksandal minutil juhtima. München loovutas 81. minutil vastasele viigivärava, kuid kangelaseks tõusis siis 20-aastane Jamal Musiala, kes paigutas 89. minutil ilusa kauglöögi Kölni väravasse ja viis Bayerni taas juhtima.

Sellega paralleelselt toimunud kohtumises Dortmundi ja Mainzi vahel asus koduväljakul mänginud Mainz 15. minutil juhtima. Dortmund sai neli minutit hiljem penalti, kuid ei suutnud realiseerida ning jäi siis viis minutit hiljem 0:2 kaotusseisu. Dortmund jõudis esimese väravani 69. minutil ning sai mängu kuuendal lisaminutil ka viigivärava, kuid jäi siiski viimases mänguvoorus Münchenile valusalt alla.

Bayerni jaoks kindlustas võit nende 11. järjestikuse meistritiitli koduses Bundesligas. Dortmund lõpetas hooaja samuti 71 punktiga, kuid jäi väravate vahes Bayernile 15-ga alla. Kolmandaks jäi Leipzig 66 punktiga, viimasele Meistrite liiga kohale jõudis Berliini Union 62 punktiga.

Kõrgliigast langevad välja Berliini Hertha ning Schalke, Stuttgart saab Bundesligas püsimise eest esiliiga kolmanda meeskonnaga mängida.

"Täiesti uskumatu, et sain sellist tiitlivõitlust kogeda," ütles Müncheni Bayerni tugitala Thomas Müller. "Me lubasime jälle viigivärava, oleme seda terve hooaja teinud. Ja siis tuli Musiala ja lõi võiduvärava. Selline asi ajab hulluks."

