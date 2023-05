Tour of Estonial stardib 14 meeskonda

Korraldajatel oli ambitsioon teha teoks kolmeetapiline võistlus, mille esimene etapp viinuks Tallinnast Haapsallu. Rahapuudusel tuleb aga taas leppida kahe võistluspäevaga.

Reedel Tallinna-Tartu etapp lõppeb Lossi tänava munakivitõusuga. Mullu seal esikoha saanud Madis Mihkelsit sel aastal stardis pole.

Velotuuril osaleb 14 meeskonda. "Tundub, et on võib-olla hästi ühtlane koosseis. Nagu Jaan Kirsipuu pressikonverentsil ütles, ka mulle on paljud meeskonnad nimepidi tuttavad, aga mitte nii palju sõitjad," lausus võistluste direktor Indrek Kelk ERR-ile.

"Noh, näiteks kasvõi oli mulle üllatuseks see, et pressikonverentsil minu kõrval istuv poiss [Rasmus B. Wallin] oli kõige kõrgema UCI reitinguga tänastest startijatest. Olukorras, kui meil on tõesti Martin Laas ja Mihkel Räim laua taga, kes on ju ikkagi maailma mastaabis täiesti arvestatad, kõvad sõidumehed."