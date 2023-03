Kerr Kriisa lahkub Arizona ülikoolist

"Tucson! Lühidalt ja armsalt: suured tänud kolme unustamatu aasta eest. Olen väga tänulik kõikide hetkede eest, mida meeskonnakaaslastega jagasin," kirjutas Kriisa Instagramis.

22-aastane tagamängija veetis Arizona ülikoolis kolm hooaega, enne ookeani taha siirdumist kuulus ta Kaunase Žalgirise ridadesse. Korvpalliajakirjaniku Jonathan Givony sõnul kavatseb Kriisa end üles anda NCAA üleminekuturule ehk liitub mõne teise ülikooliga.

Lõppenud hooajal viskas Kriisa keskmiselt mängus 9,9 punkti, jagas 5,1 korvisöötu ja võttis 2,4 lauapalli. Kriisa ja Arizona tulid tänavu Pac-12 konverentsi võitjaks, kuid NCAA finaalturniiri avaringis jäädi üllatuslikul kombel alla Princetonile.

NEWS: Arizona's Kerr Kriisa is entering the NCAA transfer portal, he told ESPN. Kriisa, who led the Pac-12 in assists while shooting 37% for 3, will be one of the most coveted players in the transfer market this spring. pic.twitter.com/92l4guDkxZ