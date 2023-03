Kerr Kriisa: olen otsusega rahul

Kolmapäeval andis Eesti korvpallikoondise tagamängija teada, et lahkub Arizona ülikoolist ning annab end üles NCAA üleminekuportaali. Kolmapäeval kommenteeris Kriisa enda otsust ja ütles, et on sellega rahu teinud.

Kriisa rääkis otsusest Arizona ülikoolist pärast kolme aastat lahkuda taskuhäälingus "A Nameless Podcast", kus lööb kaasa ka rootslasest meeskonnakaaslane Pelle Larsson.

"Ausalt öeldes tundsin, et see oleks hea värske algus minu ja (Arizona) programmi jaoks," ütles Kriisa. "Olen siin veedetud kolme aasta eest väga tänulik ja kui vaatad tänapäevases ülikoolikorvpallis ringi, siis väga paljud ei jää ühte kohta kolmeks aastaks. Olen väga õnnelik, et sain heasse olukorda heade treeneritega."

Ameerika ülikooliliiga üks paremaid sööduandjaid ütles, et on enda otsusega rahul. "Loomulikult on kurb Tusconist lahkuda, aga on, mis on," lisas Kriisa.

22-aastane tagamängija veetis Arizona ülikoolis kolm hooaega, enne ookeani taha siirdumist kuulus ta Kaunase Žalgirise ridadesse. Lõppenud hooajal viskas Kriisa keskmiselt mängus 9,9 punkti, jagas 5,1 korvisöötu ja võttis 2,4 lauapalli.

Kriisa oli kahel hooajal Pac-12 konverentsi enim resultatiivseid sööte andnud mängija. Samuti on eestlane üks kolmest Arizona mängijast, kes enda karjääri jooksul mitu kolmikduublit tegi. Kriisa jagab saavutust Loren Woodsi ja neljakordse NBA meistri Andre Iguodalaga.

Kriisa ja Arizona tulid tänavu Pac-12 konverentsi võitjaks, kuid NCAA finaalturniiri avaringis jäädi üllatuslikul kombel alla Princetonile.