VAR võttis Citylt ja Brightonilt kolm väravat

Võõrsil mänginud City asus kohtumist 25. minutil Phil Fodeni väravast juhtima. Brighton jõudis viigiväravani 31. minutil, aga VAR-iga konsulteerimise järel siiski värav käega mängu tõttu ei lugenud. Brighton sai väärika viigivärava seitse minutit hiljem, kui Julio Enciso kauni kauglöögiga viigi tabloole pani.

Minut enne poolaega lõi Brighton veel ühe värava, kuid VAR-i abil määrati, et värava autor Danny Welbeck oli tegelikult suluseisus ning pausile mindi 1:1 viigiseisul.

Kohtumise 79. minutil viis Erling Haaland City taas juhtima, kuid see ei lugenud väravalööja vea tõttu ning klubid pidid lõpuks leppima 1:1 viigiga.

Manchester City kindlustas pühapäeval Arsenali abiga Premier League'i meistritiitli ja on nüüd 37 mänguga kogunud 89 punkti, Arsenalist kaheksa võrra enam. Newcastle on 70 punktiga kolmandal tabelireal, neist punkti kaugusel on Manchester United, kes edestab omakorda Liverpooli kolme punktiga.

Brighton on 62 punktiga liigatabelis kuuendal real ning kindlustas viigipunktiga järgmiseks aastaks Euroopa liiga koha.